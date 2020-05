Rita Redshoes foi a convidada desta quarta-feira, dia 6 de maio, da Festa do pijama, do SAPO Mag. Durante a entrevista no Instagram, a cantora improvisou uma versão adaptada "ao período COVID" do seu mais recente singles, "Contigo É Pra Perder".

"É uma improvisação mais ou menos improvisada. Vou tocar neste meu instrumento, que se chama Omnichord. A minha filha adora porque parece um brinquedo e, no fundo, parece uma espécie de um brinquedo. Se calhar quem não conhece o single, não vai perceber muito bem as trocas da letra mas vou cantar umas das quadradas adaptada ao período COVID", explicou.

Veja o vídeo:

Veja aqui a Festa do pijama com Rita Redshoes.

Na semana passada, Rita Redshoes lançou um novo tema com Camané. “Contigo é pra perder” é o novo single que antecede o lançamento do quinto álbum de originais da cantora, compositora e multi-instrumentista. A canção sucede a “O amor não é razão”.

"Escrevi esta canção grávida e embalada pela ideia de uma dança a dois. Talvez tenha sido a sensação de nunca me sentir só durante essa fase a justificação para esta espécie de valsa. Uma dança concertada, com todos os enigmas e perigos do amor. O amor como um acto de fé e de redenção, sobretudo em dias como os que vivemos, em que parece tão simples sucumbir ao desalento. O amor por nós próprios e pelo outro é, e será sempre, a única salvação", conta a artista.

