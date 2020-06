A entrevista de Billie Eilish à revista GQ está a dar que falar nas redes sociais e os fãs da jovem cantora têm aplaudido online as suas confissões. Na conversa, a artista confessou que sente várias inseguranças em relação ao seu corpo.

"Às vezes visto-me como um rapaz. Às vezes visto-me como uma rapariga cheia de 'estilo'. E às vezes sinto-me aprisionada pela 'persona' que criei e nem sempre me parece que olhem para mim como uma mulher", sublinhou Billie Eilish.

Billie Eilish deu uma entrevista à revista GQ, na qual fala sobre a insegurança que sente em relação ao seu corpo, confessando que por vezes se sente "aprisionada" pela persona que criou.

"Uma coisa chocante: nunca me senti desejada. Os meus antigos namorados nunca me fizeram sentir desejada, nenhum deles. E é uma coisa importante da minha vida, sentir que nunca fui desejada fisicamente por ninguém. Por isso visto-me como me visto porque não gosto de pensar que vocês estão a julgar o meu corpo ou o meu tamanho", desabafou a cantora.

Na entrevista à GQ, Billie Eilish frisa ainda que se um dia lhe apetecer, veste um top. "Não quer dizer que um dia não acorde e decida vestir um top, o que até já fiz. Se faço isso, de repente as minhas mamas estão trending no Twitter. O que não tem problema - elas são bonitas", rematou.

"Passei por uma fase em que queria ser como toda a gente. Mas isso desapareceu muito rápido", revelou ainda Billie Eilish.