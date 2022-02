Seis anos depois, Adele regressou aos Brit Awards. Na cerimónia que decorreu esta terça-feira, 8 de fevereiro, na O2 Arena, em Londres, a cantora britânica foi a grande vencedora da noite ao conquistar três dos mais importantes galardões.

Como seu mais recente disco, "30", a artista venceu na categoria de Álbum do Ano. Adele conquistou ainda o prémio de Artista do Ano e levou para casa o galardão de Canção do Ano, graças a "Easy On Me".

Emocionada, Adele dedicou o prémio ao seu filho e ao ex-marido. "Quero dedicar este prémio ao meu filho e ao Simon [Konecki, ex-marido]. Estou muito orgulhosa por ter lançado um álbum sobre algo tão pessoal, porque já não há muita gente a fazê-lo”, frisou, em lágrimas.

"O meu filho tem sido muito amável e é paciente comigo, este é para ele", acrescentou a cantora britânica.

No discurso, a artista agradeceu também ao produtor Inflo: "Ele mudou a minha vida e não apenas em relação à música; ajudou-me de muitas formas".

Veja o discurso de Adele: