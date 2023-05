“Uma comédia inédita num registo invulgar do nosso saudoso escritor residente e amigo, António Torrado”, escreve o fundador e diretor da companhia, João Mota, a propósito do texto inédito do autor que chegou a ser dramaturgo residente n'A Comuna.

Há cerca de 30 anos, "num dia chuvoso, [António Torrado] apareceu-me com um texto que se chamava 'Entre portas', numa tentativa de café-teatro”, explica João Mota na apresentação da peça, acrescentando ter ficado surpreendido com o sentido de humor manifestado na obra.

O texto de "Entre Portas", atual "O Engraxador", foi então trabalhado numa leitura com os atores Manuela Couto, Cristina Cavalinhos, Cecília Sousa, Álvaro Correia, Víror Soares e Miguel Sermão, ao mesmo tempo que, com Renato Godinho, foram elaborados esboços para o cenário.

A obra, porém, acabou por não chegar a palco por "motivos imprevistos", acrescenta João Mota.

Trinta anos passados, o encenador e diretor d´A Comuna voltou a pegar na obra, deu-lhe o nome de “O engraxador” e, com outro elenco, resolveu pô-lo em palco, "no que não é mais do que uma tentativa de café-teatro”.

“Quem havia de dizer que o menino António também é libidinoso?!”, escreve João Mota, citando Manuela Couto, referindo-se ao “celebérrimo autor de peças e textos para jovens, filósofo e iniciador da Escola Moderna em Portugal”.

A interpretar “O Engraxador” vão estar Gonçalo Botelho, Luís Garcia, Rogério Vale, Luciana Ribeiro, Carolina Frias, Hugo Franco, Maria Ana Filipe, Miguel Sermão e Francisco Pereira de Almeida.

“O Engraxador” está em cena até 17 de junho, com récitas à quinta-feira, às 19h00, à sexta-feira e ao sábado, às 21h00.

João Mota conclui, afirmando esperar que público se “divirta com esta brincadeira”.