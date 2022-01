O espetáculo "O Freud Explica", a partir de "What the butler saw", de Joe Orton, com encenação de Helder Gamboa, é a comédia que está em cena no teatro Armando Cortez, em Lisboa.

Com tradução de Cecília Santos João, a peça, da responsabilidade da Tenda Produções, tem interpretações de Ângela Pinto, Isabel Guerreiro, João Baptista, Heitor Lourenço, Mário Bomba e Rui Unas. Os cenários e figurinos são de Rui Filipe Lopes, desenho de luz de Paulo Graça, música original de Luís Pinto Lucena e aguarelas de António Procópio.