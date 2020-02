O livro toma a designação do blog do seu autor e, por objeto, tem a mesma preocupação, "a busca do sabor perfeito".

Crítico gastronómico, como o apresenta a Quetzal, Ricardo Dias Felner foi jornalista do Público, dirigiu a revista Time Out, escreveu para publicações como Expresso e Sábado. Na ficção, estreou-se na Quetzal com "Herói no Vermelho".

"O Homem que Comia Tudo" será apresentado na Livraria da Travessa por João Cepeda, numa sessão marcada para 4 de março, às 18:30.