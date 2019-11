“Prometeu agrilhoado”, de Ésquilo, foi o ponto de partida para o espetáculo produzido pelo Teatro Griot, coletivo cujo trabalho assenta na exploração de temas relevantes para a construção e problematização da Europa contemporânea e no seu reflexo no discurso e na estética teatral, acrescentou à Lusa Zia Soares.

Este não será o único trabalho que o coletivo teatral reporá para assinalar a efeméride, prevendo repor outros espetáculos "pelo menos dos mais emblemáticos", frisou Zia Soares.

Para este trabalho, estreado em julho de 2016, naquela sala de espetáculos na Rua Luz Soriano, o Teatro Griot convidou o coreógrafo João Fiadeiro e o artista visual Francisco Vidal para criarem um espetáculo que "procurasse o território do meio, do intervalo e da suspensão como lugar de eleição onde o espetador tivesse a sensação de ter entrado numa peça já em andamento e sem fim", disse João Fiadeiro na altura da estreia.

Com base na ideia de ruína, e num texto que “é um vestígio de uma língua, transmutado pelos copistas, pela tradução, pela química, pelo tempo e pela história”, surgiu o espetáculo que agora regressa ao palco do Teatro do Bairro, explicou aquela atriz e produtora do Teatro Griot.