Considerado um dos grandes festivais do mundo, o Rock in Rio conta já com 18 edições em quatro cidades - Rio de Janeiro, Lisboa, Madrid e Las Vegas. Durante 34 anos, os 108 dias do evento receberam mais de 1600 artistas, que foram aplaudidos por mais de 8,5 milhões de pessoas.

Mas como é que tudo começou? Com um sonho de Roberto Medina, que pretendia mostrar uma juventude forte e capaz e promover a cidade como destino turístico. O projeto começou a ser realizado a partir de um pedido de campanha para rejuvenescer a cerveja Brahma, através da qual acabou por ser criada Cerveja Malt 90. A agência respondeu com uma plataforma de comunicação que viria a ser o maior festival de todos os tempos.

A história de amor da família Medina com a cidade vem desde dos anos 1950, quando o pai de Roberto Medina, Abraham Medina, já realizava eventos no Rio de Janeiro. Entre estes, o Festival do Rio, com uma série de espetáculos realizados durante todo o ano: festival da canção, ballet, encontros de folclore, festivais de culinária, atuações de bandas nacionais e internacionais. Em alguns deles, convocou grandes nomes da música na época, caso de Nat King Cole, Sammy Davis Jr., Neil Sedaka, Connie Francis ou Harry James, entre outros.

Frank Sinatra e o Rock in Rio

Em várias palestras, nomeadamente na Rock in Rio Academy, Roberto Medina relembra sempre que a primeira edição aconteceu, em parte, graças a Frank Sinatra.

Nos anos 1980, muitas bandas internacionais não atuavam no Brasil - os empresários brasileiros da indústria da música tinham a fama de não respeitar os contratos, relembra a revista Exame. Mas Roberto Medina conseguiu, em 1980, organizar um concerto histórico de Frank Sinatra no Maracanã e que juntou 175 mil pessoas.

Depois de ouvir dezenas de 'nãos', o presidente do Rock in Rio pediu ajuda ao artista norte-americano, que aceitou participar numa conferência de imprensa sobre o festival. Logo depois, Ozzy Osbourne e Queen disseram 'sim' para subir ao Palco Mundo.

"Não foi fácil realizar o Rock in Rio. Era um sonho que tive que batalhar muito para concretizar. A vida é feita de sonhos e os sonhos precisam ser realizados. Bati de porta em porta e venci inúmeras barreiras para trazer para o público algo diferente, algo que mudasse a história da música do país. Mas o evento foi além e mudou também a história das pessoas. Mais de um milhão de pessoas presentes no evento, naquela ocasião, têm histórias para contar e celebram o Rock in Rio até hoje em suas vidas. Me emociona ouvir o que cada um me conta. Percebo que o festival passa de geração para geração e isso é muito impactante", contou Roberto Medina, criador do evento, nas comemorações dos 30 anos.

A primeira edição contou com 10 dias de música na Cidade do Rock, que ocupou uma área de 250 mil metros quadrados, no Rio de Janeiro. Pelo palco – o maior do mundo na altura, com 80 metros de boca de cena – passaram 15 artistas brasileiros e 16 internacionais. O evento recebeu 1.380.000 pessoas naquele que viria a ser o maior festival de música e entretenimento do mundo - e na primeira vez que um país da América do Sul foi sede um evento musical desta proporção.

As três primeiras edições no Brasil Primeira edição: 1985, no Rio de Janeiro

Atuações principais: Queen, Iron Maiden, George Benson, James Taylor, Rod Stewart, AC/DC, Scorpions e Ozzy Osbourne

Atuações principais: Prince, Joe Cocker, Guns N' Roses, Billy Idol, Faith No More e George Michael

Atuações principais: R.E.M., Foo Fighters, Beck, Guns N' Roses, Oasis, Britney Spears, Iron Maiden e Red Hot Chili Peppers

A estrutura de som e luz contou com um sistema moderno para a época. Um dos símbolos do Rock in Rio, aliás, é que foi ali que uma plateia foi iluminada pela primeira vez na história dos concertos em grande escala.

Esta primeira edição do Rock in Rio contou com nomes como Queen, AC/DC, James Taylor, George Benson, Rod Stewart, Yes, Ozzy Osbourne e Iron Maiden, além dos brasileiros Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Rita Lee, Elba Ramalho, Paralamas do Sucesso, Blitz, Kid Abelha e Barão Vermelho. Este era o tom do festival, que permanece até hoje, em todos os países onde é realizado: um evento para toda a família que reúne vários estilos.

"Como o Woodstock está para o mundo, o Rock in Rio está para o Brasil"

Para Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, o evento marca a história do Brasil. "No Brasil, o Rock in Rio é um facto histórico porque inaugurou o mercado do entretenimento e do showbiz internacional. O evento mudou o mercado completamente. Mas não só por isso. O Rock in Rio aconteceu num momento em que o país estava a sair da ditadura militar e, então, tornou-se numa bandeira de uma geração. Muitas das pessoas que vieram a esta edição, estiveram na primeira, trouxeram os filhos e agora os netos. Então, o Rock in Rio atravessa geração. Quando fomos para Portugal, nos primeiros anos, chamavam-nos de traidores porque o Rock in Rio não estava a acontecer no Brasil. Estavam muito irritados. Há um sentimento de propriedade. O Rock in Rio é deles, não é nosso", frisou Roberta Medina em entrevista ao SAPO Mag no final da edição de 2017 do Rock in Rio Brasil.