Os portugueses Da Weasel reúnem-se hoje em palco, no NOS Alive, em Oeiras, doze anos depois do final da banda, num dia com lotação esgotada e em que atuam também Imagine Dragons, Phoebe Bridgers e Manel Cruz, entre outros.

O concerto dos Da Weasel foi anunciado no último dia do NOS Alive de 2019, para a edição seguinte, mas acabou adiado, devido à pandemia. Assim, a reunião dos seis elementos dos Da Weasel - Jay, Pacman (que o público agora conhece como Carlão), Virgul, Guilhas, Quaresma e DJ Glue -, no palco principal do Passeio Marítimo de Algés, acontece dois anos depois do previsto e tem início anunciado para as 21:00. Pouco antes, será exibido o documentário “Da Weasel: Agora e para sempre”, de Bruno Martins da Antena3, no qual os seis elementos da banda revisitam episódios da sua carreira.

No palco principal do NOS Alive, hoje também atuam Mother Mother, Haim, Imagine Dragons e Two Door Cinema Club. Naquele que é o último dia da 14.ª edição do festival, atuam também, nos restantes seis palcos, Caribou, Parcels, Manel Cruz, Phoebe Bridgers, DJ Vibe, Salvador Martinha, Marco Rodrigues, Cintia e Russa, entre muitos outros.