O encenador e realizador de cinema Jorge Silva Melo lê, no domingo, às 16h00, no Teatro Aveirense, “O senhor Biedermann e os incendiários”, um texto clássico do escritor suíço Max Frisch (1911-1991).

Trata-se de mais uma sessão da iniciativa "À boca de cena", que contempla leituras partilhadas com o público, e para a qual foi convidado o tradutor, dramaturgo e também crítico de teatro que, em 1995, fundou a companhia Artistas Unidos(AU), que ainda dirige, segundo o teatro situado em Aveiro. Com Luís Miguel Cintra, Jorge Silva Melo fundou também, em 1972, o Teatro da Cornucópia, companhia que abandonou em 1979. Arquiteto e escritor suíço, Max Frisch, que aos 20 anos começou a exercer jornalismo para garantir a sobrevivência após a morte do pai, é um escritor que especialistas em literatura consideram ter sido influenciado pelo movimento filosófico do existencialismo e pela obra do autor alemão Bertholt Brecht (1898-1956).