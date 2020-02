Neste romance, Almeida recupera a personagem Miguel Lopes Macieira, famoso escritor das ilhas cabo-verdianas assassinado pelo seu melhor amigo quando ia iniciar a sessão de apresentação do seu novo livro, “O Último Mugido”.

Na trama, Mariza, mulher de Lopes Macieira, regressa da América para executar o testamento do escritor, nomeadamente a sua cremação pública numa praça do Mindelo.

"Mariza ficou parada a apreciar as estrondosas palmas com que as suas palavras foram coroadas. A seguir estendeu o braço para o presidente da câmara, que a ajudou a descer no estrado. Um dos jovens entregou-lhe uma tocha acesa e ela encaminhou-se devagar para junto do caixão", escreve Germano de Almeida em "O Último Mugido".

Este novo romance de Germano de Almeida escolhe o mesmo título para homenagear este autor por si imaginado, prosseguindo a história: “Um retrato ao mesmo tempo realista e divertido da sociedade do Mindelo, esse microcosmo onde cada um de nós pode também encontrar o seu lugar”, afirma a Editorial Caminho, que chancela o título.