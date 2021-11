Poesia, diários, transcrições e letras preenchem “A obra completa de Jim Morrison”, artista, cantor e poeta americano da segunda metade do século XX, que é lançada, na sexta-feira, na livraria Ler devagar, em Lisboa.

James Douglas Morrison foi o vocalista da banda The Doors que viu serem publicados ainda em vida dois livros de sua autoria.

Marcado para as 18:30, o lançamento da obra conta com a presença do tradutor Vasco Amaral, do editor André Andraus e de Marco Mendes, responsável pela página da rede social Facebook The Doors Portugal.