“Barcos que embalam”, “Sob uma sombrinha”, “Pés e pegadas” e “Em conversa com as peças – Caquesseitão”, são as sugestões para os dias 3, 10, 24 e 25 de setembro, às 11h00 ou 11:30 da manhã, segundo o museu.

No primeiro sábado do mês, a partir das 11h00, famílias com bebés até aos 12 meses vão descobrir os “Barcos que embalam”, seguindo-se “Sob uma sombrinha”, no dia 10, para explorar o mundo das cores, dos sons e dos movimentos.

No último fim de semana do mês, a 24 de setembro, realiza-se “Pés e Pegadas”, um desafio para crianças entre os 3 e os 5 anos para explorar o Museu do Oriente através das suas peças, das personagens que nele habitam e das histórias que encerra.