Encomendada pelo museu à companhia de teatro meia volta e depois à esquerda quando eu disser, a peça destina-se a “públicos mais jovens e acompanha a exposição ‘Gil Vicente. Portugal e Espanha nos primórdios do Teatro Europeu’”, patente no museu até 28 de abril, acrescenta uma nota daquele espaço museológico.

“Gil Vicente pop” foi concebido para “crianças que ainda não tiveram contacto” com o autor que especialistas consideram o pai do teatro português e tem texto e direção de Alfredo Martins.

A interpretar a peça está Luís Godinho, “que transporta os alunos e os seus docentes, as crianças e as suas famílias ao maravilhoso mundo do teatro vicentino, de uma forma divertida e muito original”, acrescentou o museu.

Com o ingresso de entrada na peça, a representar no auditório do Museu Nacional do Teatro e da Dança, a instituição oferece a cada criança um exemplar do de "À barca, à barca! - Caderno Vicentino", um livro sobre a vida e obra de Gil Vicente, editado pelo espaço museológico e direcionado para crianças dos 6 aos 12 anos.

“Gil Vicente pop” tem tema musical de Rui Lima e Sérgio Martins, apoio à cenografia de Saulo Silva, confeção de figurinos de Marjorie Plouhinec/Atelier Termaji e conta com o apoio mecenático do Banco BPI e Fundação “La Caixa”.

Para escolas dos primeiros e segundo ciclos, haverá récitas, pelas 11:00, nos dias 27 e 28 de fevereiro, 05 e 19 de março, e 09, 10, 16, e 23 de abril. Nas sessões de fevereiro e abril, o museu abre a possibilidade de representações, pelas 15:00.

Para o público em geral, haverá representações dias 03, 10, 17 e 24 de março, às 11:00.