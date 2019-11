A equipa do "Café da Manhã", da RFM, homenageou Jorge Jesus com uma canção especial. O Flamengo conquistou este fim de semana a segunda Taça Libertadores da sua história e o Brasileirão, e os adeptos do ‘Mengão’ consideram que o treinador português é o principal obreiro desta conquista.

Pedro Fernandes, acompanhado por David Antunes, adaptou o tema "Milla", de Netinho. "Oh Mister, 38 esperando você/ Não há praia nem shopping, ele ficou irado/ Vão ter de treinar pesado para chegar na final", canta o apresentador.

Veja o vídeo: