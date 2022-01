Adele revelou esta quarta-feira, dia 12 de janeiro, às 17h00, o videoclipe do seu novo single, "Oh My God". O tema faz parte do mais recente álbum da artista britânica, "30", editado no final de 2021.

A estreia do vídeo da canção foi acompanhada em direto por milhares de pessoas de todo o mundo. Uma hora antes do lançamento, no Youtube, mais de seis mil pessoas aguardavam a estreia do single e do videoclipe.

Produzido por Greg Kurstin, "Oh My God" conta com mais de 117 milhões de reproduções no Spotify.

Veja o vídeo: