O pianista Tiago Sousa apresenta, no dia 2 de dezembro, às 19h00, no LuxFragil, em Lisboa, o seu novo disco, "Oh Sweet Solitude", no âmbito de uma residência artística no Teatro do Bairro Alto.

O álbum reúne um conjunto de peças para piano solo, na continuidade de "Insónia" (2009). O músico disse à Lusa que estas composições "são uma ideia discursiva", e não são sempre tocadas de forma igual, reagindo ao espaço onde se apresenta e à reação do público. "Estas composições podem ser reinterpretadas dependendo do contexto onde as apresente", afirmou. Depois de Lisboa, Tiago de Sousa atua, no dia 11 de dezembro, em Setúbal, na Casa da Cultura.