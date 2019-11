Da Companhia Internacional de Circo Coliseu Porto surge Kostiantyn Korostylenko, que, aos 19 anos, “combina como ninguém o ballet clássico e malabarismo”, enquanto os Mala da Suévia Tisch surgem de Braga para, “entre acontecimentos divertidos e conflitos cómicos, trazer a desordem à própria intenção de ordem, brincar com o que se trabalha e trabalhar com o que brinca”.

Da Ucrânia vem o palhaço Konstantin e os Daring Guys “vão mostrar como se fazem saltos mortais em equilíbrio numa barra russa”.

Citado pelo comunicado, o presidente do Coliseu do Porto, Eduardo Paz Barroso, enfatizou o facto de o modelo de produção do Circo do Coliseu ter “vindo a evoluir numa lógica de curadoria, em ligação a outros projetos que este teatro tem vindo a desenvolver, tendo como epicentro o Circo de Natal e a pluridisciplinaridade que o caracteriza, valorizando componentes acrobáticas, coreográficas e mímicas, tornando este circo com 78 anos de história cada vez mais novo”.

“Este ano, o espetáculo é estruturado numa sequência de números que dialogam entre si de uma forma gradativa, tirando partido da beleza da sala, e que acrescentam riqueza às abordagens tradicionais do circo, como o trapézio. Exemplo disso são as Wise Fools, que vimos ao vivo no Cirque de Demain e conseguimos garantir para o Porto”, acrescentou.

Os bilhetes custam entre oito e 18 euros. Crianças até aos 12 anos de idade têm 50% de desconto.