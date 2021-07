A maestrina ucraniana Oksana Lyniv tornou-se no passado domingo a primeira mulher a dirigir uma orquestra no Festival de Ópera de Bayreuth, criado há 145 anos, que contou com a presença da chanceler alemã Angela Merkel.

Oksana Lyniv, de 43 anos, abriu a mais recente edição do festival alemão dedicado à obra de Richard Wagner com a direção musical da ópera "O Navio Fantasma", numa versão do diretor teatral Dmitri Tcherniakov. Angela Merkel, que é uma grande fã de Wagner, assistiu à atuação acompanhada do marido, Joachim Sauner. "Uma ópera de Richard Wagner é o maior desafio profissional para um maestro. O género é irrelevante", disse Lyniv ao Berliner Zeitung na semana passada sobre o seu marco. Após o cancelamento no ano passado devido à pandemia de COVID-19, o festival está a ser realizado este ano com um público reduzido, de apenas 911 pessoas na ópera de abertura. Todos os espectadores devem usar máscara e estar vacinados ou apresentar exame negativo recente.