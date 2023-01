Olivia Benson, gata de Taylor Swift, está entre os animais mais ricos de mundo, de acordo com a lista anual The Ultimate Pet Rich. De acordo com a publicação, a felina acumula um património líquido de 97 milhões de dólares.

Segundo a lista dos "animais de estimação mais ricos e influentes do mundo", Olivia é o terceiro animal mais rico do mundo, ficando apenas atrás do pastor alemão Gunther IV (500 milhões de dólares), herdeiro de uma condessa, e do felino Nala (100 milhões de dólares), que tem sua própria marca de comida para gatos.

Taylor Swift adoptou Olivia em junho de 2014, e escolheu o nome em homenagem à personagem interpretada por Mariska Hargitay em "Lei & Ordem: Unidade Especial". A cantora tem ainda mais dois gatos, Meredith Gray e Benjamin Button.