O concerto de Natal, a cargo do Ensemble Vocal e Instrumental, está agendado para o dia 21, no Cineteatro Messias, sendo este também o palco escolhido para o concerto de Ano Novo, a 9 de janeiro de 2022, desta feita com toda a orquestra.

De acordo com o presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco, “estas sonoridades coadunam-se na perfeição com o ambiente de Natal e de Ano Novo”.

“Queremos convidar os munícipes – e também os visitantes – a virem a estes concertos. Para o concerto de Ano Novo, escolhemos um domingo à tarde para abrir portas a todos, jovens e mais idosos, os que gostam de música clássica e os que ainda não a descobriram”, apontou o autarca daquele concelho do distrito de Aveiro.

O Concerto de Natal vai ser completamente dedicado à quadra natalícia, com o Ensemble Vocal e Instrumental - composto por quatro cantores e seis instrumentistas – a apresentar um reportório que inclui, entre outros, a “Noite Feliz”, “Ave Maria” e “White Christmas”.

A entrada é gratuita, bastando fazer a reserva e o levantamento do respetivo bilhete.

Já no concerto de Ano Novo, sob a direção do maestro Sergio Alapont e com a participação da soprano Regina Freire, ouvir-se-ão violinos, violas e violoncelos, contrabaixos, clarinetes e trompas, flautas, oboés e fagotes, juntamente com a percussão.

No repertório vão figurar clássicos de Strauss, Tchaikovsky ou Lehár, tendo os bilhetes um custo de cinco euros.

“É uma aposta forte no sentido de garantir que grandes espetáculos culturais de primeiríssima linha ocorrem no nosso Município e, neste caso, são acessíveis a todos”, sublinhou ainda o vereador da Cultura da Câmara da Mealhada”, Gil Ferreira.