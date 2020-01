O Ensemble XXI, agrupamento de cordas da Orquestra Clássica da Madeira, dá no sábado um concerto no Salão Nobre do Parlamento regional, com obras de Joly Braga Santos, Béla Bartók, Gustav Holst e Benjamin Britten, foi hoje anunciado.

A Associação Notas e Sinfonias Atânticas (ANSA) salienta, em comunicado, que os compositores em programa são "quatro extraordinários representantes da criação musical do século XX", fazendo deste espetáculo "uma oportunidade única para ouvir quatro impressionantes obras escritas para orquestra de cordas". O programa é composto pelas "Rumanian Folk Dances" (1915/1917), de Bartók (1881-1945), "Saint Paul's Suite" (1912), de Holst (1874-1934), "Nocturno, op.12" (1947), de Braga Santos (1924-1988) e "Simple Symphony" (1934), de Benjamin Britten (1913-1976).