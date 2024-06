A Casa da Música, no Porto, recebe, no sábado, um concerto da Orquestra Sinfónica do Porto que homenageia o compositor Joly Braga Santos (1924-1988) no ano do centenário do seu nascimento.

Com direção musical do francês Bastien Stil, a Orquestra Sinfónica do Porto – que Braga Santos chegou a dirigir - vai interpretar a Segunda Sinfonia do compositor português.

“Joly Braga Santos foi o maior sinfonista português, com um total de seis sinfonias para orquestra. A sua diversificada carreira musical trouxe-o, por diversas vezes, ao Porto, onde foi diretor da Orquestra Sinfónica. Neste ano em que se celebra o centenário do seu nascimento, a Casa da Música presta-lhe homenagem com a interpretação da Segunda Sinfonia”, pode ler-se num comunicado da instituição.

A Casa da Música lembrou que Braga Santos atravessou “três períodos estilísticos, nos quais levou ao extremo os preceitos do seu mestre de referência, Luís de Freitas Branco”: um primeiro neoclássico, outro de renovação vanguardista e um último marcado “por um certo espírito de síntese”.

“Braga Santos compôs as primeiras quatro sinfonias entre os 22 e os 27 anos, enquadrando-se estas, portanto, no seu primeiro período estilístico. Os primeiros esboços da Sinfonia n.º 2 datam de 1944 (sendo anteriores ao trabalho na Sinfonia n.º 1), mas o compositor deixou, então, a obra de parte, concentrando-se nela mais tarde, entre 1947 e 1948, ano da sua estreia, a 15 de fevereiro, no Teatro de São Carlos, pelos seus dedicatários: o maestro Pedro de Freitas Branco e a Orquestra Sinfónica Nacional”, recordou.

No concerto de sábado vai também ser interpretada, em estreia nacional, a ‘suite’ de concerto da ópera “Penthesilea”, de Pascal Dusapin.