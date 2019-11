O álbum que a Orquestra Jazz de Matosinhos e Maria João gravaram em conjunto “serve de ponto de partida para uma viagem que tem tanto de diversificada, como de memorável”, de acordo com a promotora do espetáculo.

“Do alinhamento fazem parte os clássicos do cancioneiro norte-americano como ‘Spring Can Really Hang You Up The Most’, de F. Landesman e T. Wolf, ‘The Surrey With The Fringe On Top’, de O. Hammerstein e R. Rodgers, e ‘Skylark’ de J. Mercer e H. Carmichael, mas também ‘Canto de Ossanha’, de Baden Powell, e ‘Lígia’, de Vinícius de Moraes, ícones da Música Popular Brasileira. Há ainda tempo para ouvir uma poderosa interpretação de ‘Dancing in the Dark’ de Bruce Springsteen, num concerto com arranjos dos maestros e diretores da OJM, Carlos Azevedo e Pedro Guedes, e dos compositores Paulo Perfeito e Telmo Marques”, adianta a promotora em comunicado.