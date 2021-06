Com direção musical de Pedro Guedes, Perico Sambeat e Ricardo Toscano em saxofone alto, o programa é dedicado inteiramente à música de Ornette Coleman, com arranjos de Carlos Azevedo, Telmo Marques, Ohad Talmor e Guillermo Klein.

"Sem a música de Ornette Coleman o jazz tinha sido outra história. A partir do momento em que lançou os seus álbuns revolucionários 'The Shape of Jazz to Come' e 'Free Jazz', em 1959 e 60, um mundo novo de possibilidades se abriu", escreve a Casa da Música na apresentação do programa. "A extraordinária imaginação melódica e rítmica deste saxofonista pedia uma liberdade que precisava de explorar outros caminhos, e a verdade é que a sua musicalidade assume toda a negritude que o jazz transporta desde as raízes. A Orquestra Jazz de Matosinhos encontra-se com a música deste grande mestre do jazz e propõe um conjunto de novos arranjos para temas que são uma porta aberta para a intensa expressão musical dos solistas. Como convidados conta com dois saxofonistas de excepção.

Os bilhetes para o concerto, esperado desde novembro de 2020, têm o custo de 14 euros.