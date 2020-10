A Orquestra Jazz de Matosinhos vai recriar, em Espanha, o álbum de Miles Davis "Miles Ahead" (1957), o primeiro que gravou em parceria como pianista canadiano Gil Evans, e vai ainda recordar a colaboração do trompetista norte-americano com o compositor George Gershwin, em "Porgy and Bess" (1958), e com o pianista Ahmad Jamal.

No próximo dia 25, a orquestra toca no CaixaForum, em Barcelona, com a sala já esgotada, e, no dia 27, no CaixaForum, em Madrid.

A "big band" portuguesa é acompanhada pelo trompetista luso-brasileiro Gileno Santana.