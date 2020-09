No concerto sob a direção musical do concertino José Pereira, serão interpretadas obras de Mozart, Haydn e Mendelssohn, sendo solista, o trompista Daniel Canas.

A Metropolitana refere, em comunicado, que o programa inclui obras precoces de Mendelssohn e Mozart, "escritas em tenra idade, mas que vaticinam sem mácula os lugares de honra que a História da Música hoje lhes reserva", entre as quais constam as Sinfonias para Cordas n.º6 e n.º12, do compositor alemão, e "Divertimento para Cordas", do compositor de Salzburgo.

Do programa consta ainda o Concerto para Trompa e Orquestra N.º 1, de Haydn, "uma sábia combinação de elegância e virtuosismo que só o então recém-contratado Mestre de Capela da família Eszterházy poderia ter assinado", segundo a OML.