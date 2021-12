Sob a direção do seu maestro titular, Pedro Neves, a Orquestra apresenta um programa que inclui obras, maioritariamente, de Johann Strauss II (1825-1899), mas também de compositores como o português Augusto Machado (1845-1924), de quem tocará a valsa “Hespanhoes”, ou o finlandês Jean Sibelius (1865-1957) e ainda o russo Piotr Tchaikovsky (1840-1893).

A Metropolitana toca no primeiro dia do próximo ano, às 11h00 e às 17h00 no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa. No dia seguinte, às 17h00, atua no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal e, no dia 7 de janeiro, às 21h40, no Auditório Municipal Augusto Cabrita, no Barreiro, no distrito de Setúbal.