“Na corte de Frederico, O Grande” é o título do concerto de abertura da Temporada Barroca da Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML), no próximo dia 2 de novembro, às 21:00, no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.

"Neste programa somos convidados a espreitar para trás das janelas envidraçadas do Palácio de Sanssouci [em Potsdam, o palácio de verão de Frederico, Rei da Prússia] e ouvir obras de Bach (pai e filho), Graun e Benda. Pelo meio, surge um presente muito especial: algumas peças da Oferenda Musical com que Johann Sebastian Bach brindou o monarca, duas semanas após uma célebre visita a Potsdam, que ficou marcada por muita música…", lê-se no comunicado da OML. Frederico II foi coroado rei da Prússia aos 28 anos, em 1740. Os feitos militares do seu exército valeram-lhe o cognome O Grande, mas advoga a OML que "bem podia ter sido outro, tal como 'Frederico O Músico'", devido à sua ligação à arte. "Para lá de melómano tocava flauta, era compositor e, não menos importante, também um grande mecenas: instituiu um teatro de ópera italiana em Berlim, e promoveu duas a três 'soirées' musicais em cada semana".