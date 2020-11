Este programa, sob a direção do maestro titular Pedro Amaral, é apresentado na próxima sexta-feira, às 21h00, no Teatro Thalia, em Lisboa, e, no dia seguinte, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria.

Em comunicado, a Metropolitna refere que o Concerto para Piano e Orquestra n.º5, "Imperador", "não se refere certamente a Napoleão Bonaparte, cujas tropas bombardeavam a cidade de Viena em 1809, na mesma altura em que a obra foi composta".

"Na adversidade da situação, o músico respondeu ao som do fogo inimigo com um estilo eloquente e determinado. Mais de duzentos anos passados, ainda ecoa sublime", acrescenta a Metropolitana.

A Sinfonia n.º 2 foi composta sete anos antes, "num ambiente muito contrastante, entre as paisagens idílicas de Heiligenstadt, uma pequena localidade situada nos arredores de Viena", quando o compositor germânico já enfrentava a progressiva surdez.