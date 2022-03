Desde o início da guerra, a música deixou de se ouvir nas ruas de Kyiv. Mas, apesar das trocas russas estarem a pouco mais de 20km do centro da capital da Ucrânia, esta quarta-feira, dia 9 de março, a Orquestra Sinfónica Clássica da cidade saiu à rua para celebrar os 208 anos do nascimento do poeta Taras Shevchenko,

Na Maidan Square, também conhecida como Praça da Independência, a Orquestra Sinfónica Clássica de Kyiv juntou-se para uma pequena atuação. No centro da capital ucraniana, os músicos tocaram o hino nacional do país, "Lileya", do compositor ucraniano Kostiantyn Dankevych, e alguns outros temas musicais da Ucrânia.

A Orquestra Sinfónica Clássica de Kyiv, que foi dirigida pelo maestro Herman Makarenko, "Artista pela Paz" da UNESCO, tocou ainda o "Hino à Alegria", de Beethoven, que se tornou-se o hino oficial da União Europeia em 1985.

Veja o vídeo: