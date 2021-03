O programa do concerto, transmitido na sala virtual TNSC em tnsc.bol.pt/live, é constituído pel'"As Quatro Estações", de Vivaldi, e por "Las Cuatro Estaciones Porteñas", de Astor Piazzolla, na "revisão para violino e orquestra de cordas terminada em 1998 pelo compositor russo Leonid Desyatnikov", refere o S. Carlos.

Atualmente, Ana Pereira é concertino da Orquestra Metropolitana de Lisboa e da Sinfonietta de Lisboa e é membro fundador da camerata de cordas Alma Mater.

Pereira já tocou com a Sinfonietta do Porto, Orquestra Sinfónica da Escola Profissional de Música de Viana do Castelo, Orquestra Académica Metropolitana, Orquestra de Ópera Portuguesa, OrchestrUtopica, Orquestra Sinfónica Portuguesa, Remix Ensemble e a Sinfónica da RTVE.