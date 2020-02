Os Jonas Brothers estiveram na BBC Radio One e foram desafiados para um jogo. Na rubrica do apresentador Nick Grimshawn, Kevin, Nick e Joe tiveram de puxar pela memória para recordar alguns temas do início da banda.

No programa britânico, o trio foi desafiado a completar a letra de algumas canções, como "What i Go To School For", de 2006, ou "This Is Me", de 2008.

Ao longo do jogo, os Jonas Brothers conseguiram completar algumas das letras dos temas.

Veja o vídeo aqui.