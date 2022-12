Com encenação de Adérito Lopes, a peça centra-se em dois operários que trabalham “mecanicamente num lugar subterrâneo, onde preserva os canos através da pintura”, acrescenta uma nota da companhia.

Num local de trabalho “claustrofóbico”, um profissional de “meia-idade e mais maturado” e um jovem que contesta as perspetivas de trabalho do colega veterano, estão na base da trama da peça que “ultrapassa os debates geracionais” e “abre o pano” à reflexão sobre as “fragilidades da sociedade mais capitalista e menos humana, onde todos são substituíveis: o medo do desemprego, os pequenos poderes e as grandes misérias”, escreve o encenador, numa nota de apresentação da peça.

Com récitas às 19h30, o espetáculo é interpretado por Sérgio Moras e Vasco Lello, tem participação de Samuel Moura, e voltará ao palco do Cinearte em 2023 em data a definir, disse à agência Lusa a companhia.