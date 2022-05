O romance "Os Reis do Mar" é o segundo para jovens que David Marchado publica e que faz parte de uma trilogia iniciada em 2018 com "Não Te Afastes".

Os dois livros estão ambientados num contexto de devastação por causa de um furacão - daí designar-se "Trilogia do Furacão" - e ambos são protagonizados por rapazes a caminho da adolescência, enfrentando dilemas interiores.

Em "Os Reis do Mar" existe Samuel, de 12 anos, que se mudou com os pais para casa da avó, porque a sua casa foi levada por um furacão. Desejoso de recuperar a vida que tinha, Samuel insiste em acreditar nas histórias mirabolantes do amigo Rafael, que lhe disse que a casa foi levada por piratas e salteadores mercenários do metaverso.

Na história há ainda Kaya, amiga de ambos, pragmática e racional, que quer ser jornalista.

Todos são protagonistas de uma narrativa que, a par do contexto do furacão, convoca aventuras com piratas, contrabandistas, caças ao tesouro, uma ilha com um habitante misterioso e o embate com a realidade do acolhimento de migrantes.

David Machado enquadra esta trilogia na tradição dos romances sobre o fim da infância e a transição para a idade adulta, olhando numa outra perspetiva para a imaginação.

"Os meus livros para crianças, mas também alguns para adultos, são sobre a imaginação, ela está muito presente. E a forma como as personagens usam a imaginação é fundamental para o desenrolar da narrativa. [Pelo] facto de os meus filhos estarem a crescer, de estarem a largar devagarinho a infância, comecei a pensar que, como em tudo na vida, a imaginação é boa e é má. Há um momento em que as crianças têm de largar alguma dessa imaginação", explicou.

E em "Os Reis do Mar", o trio de personagens está nessa encruzilhada.

"Parece um pouco estranho, porque eu próprio me espantei com isso. Durante mais de dez anos escrevi livros com esta ideia de que a imaginação é uma coisa extraordinária, e de repente ao olhar para eles [os filhos] dei-me conta que não é só extraordinário, também tem o reverso da moeda. Foi constatar um facto que é muito óbvio - de que estão a crescer - e que não me deixa nada receoso", sublinhou.

David Machado, nascido em 1978, é autor de contos, romances para adultos, mas sobretudo de livros ilustrados para crianças, entre os quais "A Noite dos Animais inventados" (2006), "O Tubarão na Banheira" (2009), "Parece um Pássaro" (2014), "Os Livros do Rei" (2017) e "O Meu Cavalo Indomável" (2021).

A par do público adulto, os leitores de David Machado são sobretudo crianças em início de aprendizagem da leitura, mas o autor quis chegar também aos pré-adolescentes e jovens, até porque em Portugal "publica-se pouquíssimo" para esta faixa etária. E há outro desafio em pensar histórias de maior fôlego para eles.

"Quando escrevi o 'Não Te Afastes', olhei para as crianças e faz muita diferença, é uma idade de transição, em que a fantasia e a imaginação já não são tão importantes e o mundo real começa-se a impor de uma forma muito mais forte. Estes livros [da trilogia] são para outras idades e dei-me conta de que a imaginação não é tudo nas minhas histórias", disse.

"Os Reis do Mar", livro que conta com imagem gráfica do ilustrador Alex Gozblau, é editado pela Caminho e foi escrito ao abrigo de uma bolsa de criação literária da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas.