Segundo comunicado da organização, os músicos vão estar reunidos num “processo de criação coletiva, em residência, com apresentação pública” no último de três dias de Out.Fest, a 5 de outubro.

As novidades hoje divulgadas incluem também o coletivo afro-italiano STILL, liderado pelo músico e ativista Simone Trabucchi, a harpista espanhola Angélica Salvi, um DJ set de Mo Probs e a estreia nacional do irlandês Davy Kehoe.

O Out.Fest realça também que este ano haverá novidades no que diz respeito aos espaços do festival. Assim, o evento vai programar concertos na Igreja Paroquial de Santo André, na Igreja da Nossa Senhora do Rosário e no Moinho de Maré Pequeno, que se juntam aos demais locais do cartaz (ADAO, SIRB “Os Penicheiros”, Teatro Municipal, Biblioteca Municipal e espaço A4, para além do Largo do Mercado 1º de Maio, que vai receber duas atuações gratuitas).

Keith Fullerton Whitman é um compositor e artista performativo norte-americano que já colaborou com nomes fundamentais da música eletrónica e experimental, desde Oren Ambarchi a Tony Conrad, passando por Terry Riley, Charlemagne Palestine, entre muitos outros.

Os nomes anunciados hoje juntam-se a um cartaz que já incluía o músico James Ferraro, o trompetista Peter Evans e Nadah El-Shazly, pioneira da música experimental no Egito, Alpha Maid, Calhau!, os brasileiros Deaf Kids e o baterista português Gabriel Ferrandini com a Camerata Musical do Barreiro, entre outros.