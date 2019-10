Os músicos tanzanianos “não conseguiram o visto necessário para viajar para a Europa, para uma série de datas que incluía a sua atuação no OUT.FEST 2019, pelo que esta se encontra cancelada”, lê-se no comunicado do OUT.FEST divulgado na segunda-feira.

O cartaz passa assim a contar com a DJ Firmeza, que vai apresentar o EP “Ardeu”, de acordo com os promotores do festival.

O OUT.FEST - Festival Internacional de Música Exploratória do Barreiro começa na quinta-feira e encerra no sábado, 5 de outubro.