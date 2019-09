O disco estava previsto para ser lançado em 2016, mas demorou mais três anos devido à necessidade de fazer novas gravações, o que implicou mobilizar os 18 músicos e juntá-los em estúdio.

"Tínhamos uma gravação feita em estúdio em 2014, que estava bastante boa, mas não cumpria os critérios, [embora fosse] suficientemente boa. Juntei de novos os músicos e decidimos repetir até ficar bem", contou o português à agência Lusa.

As origens do projeto remontam aos tempos em frequentava os estudos de jazz, primeiro de licenciatura na universidade de Middlesex e depois de mestrado, no conservatório Trinity Laban, quando começou a convidar colegas para tocar.