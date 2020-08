Depois de Maluma desativar a sua conta no Instagram, surgiram vários rumores sobre o afastamento do artista das redes sociais - várias publicações avançaram que o motivo seria uma suposta zanga com o futebolista Neymar, que partilhou um vídeo com o single "Hawai", tema que o cantor terá escrito depois de terminar a relação com a atual namorada do atleta.

Porém, tudo não passou de um rumor: o 'desaparecimento' das redes sociais durante 24 horas fez parte de uma estratégia de marketing para surpreender os fãs e lançar um novo álbum.

Esta sexta-feira, dia 21 de agosto, a estrela do reggaeton lançou, sem aviso prévio, o disco "Papi Juancho", que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Produzido pelos seus colaboradores de longa data, os Rude Boyz, o álbum inclui participações especiais de vários artista, entre eles Justin Quiles, Lenny Tavarez, Myke Towers e Jory Boy.