"Ama Sofre Chora" é o mais recente single de Pabllo Vittar. A artista brasileira revelou a sua nova canção na passada sexta-feira, dia 7 de maio, nos serviços de streaming. No dia de lançamento, a drag queen partilhou ainda o videoclip de "Ama Sofre Chora" . O vídeo tornou-se viral nas redes sociais e soma já mais de cinco milhões de visualizações no Youtube.

Nas redes sociais, a página Diogo Paródias, que mais de dois milhões de subscritores no Youtube, partilhou uma paródia centrada no videoclip da artista brasileira. No sketch, o fã das artistas dá voz a Anitta e Iggy Azalea, que analisam ao detalhe o novo vídeo de Pabllo Vittar.

Em três dias, a paródia já foi vista por mais de 100 mil pessoas no Youtube.

Veja o vídeo: