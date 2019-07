Depois de "I Know What You Did Last Summer", Shawn Mendes e Camila Cabello voltaram a juntar para um novo tema. O tema "Señorita"e o videoclip foram lançados no final de junho nos serviços de streaming e no Youtube.

O Youtuber Maestro Ziikos decidiu usar o tema para uma paródia. No vídeo, Donald Trump "canta" o single de Shawn Mendes e Camila Cabello.

Para a paródia, o Youtuber Maestro Ziikos usou vários discursos do presidente norte-americano.

Veja o vídeo: