Aos sábados à noite, Deejay Kamala ajuda os fãs a sair à noite... sem sair de casa. Todas as semanas, o DJ é o anfitrião da "Party At Home", uma festa com um set ao vivo em cenário digital.

Este sábado, 11 de abril, a festa decorre entre a meia-noite e as 2h00.

As primeiras edições foram exclusivas do Deejay Kamala, sendo que o conceito dará também lugar a alguns convidados. Esta semana o set também conta com DJ Cruzfader.

As festas podem ser vistas no site criado, no Facebook ou no Instagram.