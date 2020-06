Aos sábados à noite, o Deejay Kamala ajuda os fãs a sair à noite... sem sair de casa. Todas as semanas, a partir da meia-noite, o DJ é o anfitrião da "Party At Home", uma festa com um set ao vivo em cenário digital.

As primeiras edições foram exclusivas do Deejay Kamala, mas as mais recentes têm tido convidados. A partir da terceira semana, a festa originou também um programa de televisão emitido todas as sextas feiras na SIC Radical.

Esta semana, "Party at Home" tem como convidado DJ Kura, que volta a partilhar um set com Deejay Kamala depois de festas online em abril e maio passados e da estreia de Kitsch ao vivo, no Rive Rouge, em Lisboa, em dezembro de 2019. A atuação deste sábado também deverá ser a última das sessões "Party at Home" dos próximos tempos, anunciou o anfitrião.

O que é o Kitsch? "É onde o improvável acontece. É improvável que uma referência da eletrónica (DJ Kura) se junte a uma referência da música urbana em Portugal (DJ Kamala). É improvável que o house e o techno andem de mãos dadas com o hip-hop e que desse relacionamento nasça uma nova estética musical chamada urban bass", explica a promotora em comunicado.

As festas podem ser vistas no site da iniciativa, no Facebook ou no Instagram.