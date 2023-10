Além do programa nacional, haverá uma "Festa" nos dias 20, 21 e 22, no Museu Nacional do Traje, em Lisboa, com atuações de cante alentejano, dança de Pauliteiros de Miranda, espetáculos de fado, oficinas e demonstrações ao vivo, peças de teatro, visitas guiadas, exposições, debates, projeções de filmes e concertos de bandas como os Expresso Transatlântico.

A iniciativa a nível nacional vai envolver membros da Rede Nacional do Património Cultural Imaterial e dinamizadores de dezenas de manifestações inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (INPCI), com coordenação da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), e parceria institucional da Comissão Nacional da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

O programa de comemorações visa "promover a salvaguarda, a valorização e a divulgação do património cultural imaterial em Portugal", sublinha um comunicado da DGPC.

Na “Festa” prevista para o Museu Nacional do Traje, no interior e no Jardim Botânico do Monteiro-Mor, no Lumiar, o público poderá contactar "parceiros, proponentes e participantes de 29 manifestações de património cultural imaterial".

Neste programa, o público poderá "assistir ao vivo à perícia de mestres na transmissão do seu saber e, em alguns casos, até experimentar e criar através de oficinas”.

Entre elas estarão a arte da calçada portuguesa, demonstração de técnicas de carpintaria naval, confeção de Capa de Honra, arte da filigrana da Póvoa de Lanhoso e confeção de tapetes de Arraiolos.

No domingo, 22 de outubro, às 15:30, decorrerá uma cerimónia de distinção das manifestações inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, com uma entrega de prémios, "pelo rigoroso trabalho dos proponentes das 50 manifestações já inscritas do inventário", sublinha a organização.

No Museu Nacional do Traje, o evento é coorganizado com a Fundação INATEL, a Junta de Freguesia do Lumiar e o Museu Nacional do Traje.