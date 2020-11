Paulo de Carvalho, 73 anos, com mais de 50 de carreira musical, colaborou com a banda em 2016, numa versão de "Mãe Negra" (Caco Velho/Piratini), incluída no álbum "Soul, Sweat & Cut the Crap".

Os Cais Sodré Funk Connection apresentaram, em 2012, o álbum "You Are Sonmeboy", ao qual se seguiu "Soul, Sweat & Cut the Crap" e, em maio do ano passado, "Back on Track".

A banda é formada por Francisco Rebelo, no baixo, João Gomes, nas teclas, David Pessoa, na guitarra, Rui Alves, na bateria, João Cabrita, José Raminhos e Miguel Marques, nos sopros, Silk (Fernando Nobre) e Tamin (Telma Santos), nas vozes.