O município, em comunicado, revelou hoje que a peça teatral integra as comemorações dos 477 anos da atribuição da Carta Foral a Grândola, que se assinala este mês com um programa dedicado à cultura.

O programa inclui também a inauguração de uma mostra documental e um concerto de cante alentejano.

“Beatriz a Infeliz”, que vai ser apresentada no Cine Granadeiro Auditório Municipal, é uma comédia “de caráter popular e de inspiração renascentista”.

Trata-se de uma adaptação livre de “Beatrice”, sétima novela da sétima jornada de “Decameron”, a obra-prima de Giovanni Boccaccio, datada do século XVI, disse a autarquia.

Interpretada pelos atores Leonor Alcácer, João Brás, Marta Neto e Bruno Soares, a peça relata “as boas partidas que, para defenderem o seu amor ou se salvarem a si próprias, as mulheres pregam aos seus maridos, conscientes ou não de serem enganados”, pode ler-se no comunicado.

O programa das comemorações dos 477 anos do Foral integra também um concerto de Luís Trigacheiro, no dia 21.

O vencedor do programa The Voice Portugal, “dono de uma voz única e poderosa”, vai subir ao palco do Cine Granadeiro Auditório Municipal, a partir das 21:30, para encantar o público com “o melhor do cante alentejano”, destacou o município.

Ainda no âmbito das comemorações, o público vai ser convidado a visitar, entre 15 de outubro e 13 de novembro, a mostra documental “Arquivo Vivo”, patente na Biblioteca e Arquivo do Município de Grândola.

A exposição, com entrada gratuita, consiste na apresentação de “espécies documentais com relevância para a História e identidade local e regional, de diferentes períodos históricos e tipologias”.

O Dia do Concelho é assinalado no dia 22, com a cerimónia do hastear da bandeira, nos Paços do Concelho, que vai contar com a participação da Banda da Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, Bombeiros Mistos e Sociedade Columbófila de Grândola.