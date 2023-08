Esta coprodução entre a companhia portuguesa Astro Fingido, a companhia mexicana de Dança Contracuerpo e a desenhadora de luz e cenógrafa mexicana Patricia Gutierrez Arriaga estreia-se no Centro Cultural de Tijuana, seguindo depois em digressão pelas cidades de Ensenada, Rosarito, Mexicali e Tecate a 3 de setembro, segundo a produção.

O espetáculo - construído a partir da recolha de testemunhos junto de homens condenados judicialmente e que frequentam, em Portugal, programas de prevenção da reincidência – estreia-se em Portugal a 7 de setembro, na Casa da Cultura de Paredes, no dia seguinte apresenta-se no Auditório da Fundação A LORD, em Lordelo, e a 9 de setembro termina em Rebordosa, no mesmo concelho do distrito do Porto.

De acordo com a Astro Fingido, em comunicado, a obra "pretende compreender o fenómeno da normalização e perpetuação de comportamentos violentos que continua a conduzir, com mais frequência do que seria expectável hoje em dia, ao homicídio de muitas mulheres e, por vezes, ao suicídio do agressor".

A dramaturgia, a cargo de Ângela Marques e Fernando Moreira, é também baseada no estudo de casos que chegaram à companhia através da comunicação social.

Os programas de prevenção da reincidência decorrem, nomeadamente, no Gabinete de Apoio a Agressores de Vila Praia de Âncora, no projeto PICA da Associação A4 em Arouca, no projeto PIAC da Junta de Freguesia de Aver o Mar, na Póvoa de Varzim, e no Espaço Arruda em Santa Maria da Feira.

"Homens Néscios" tem um elenco composto pelos atores portugueses Emílio Gomes e Valdemar Santos, pelas bailarinas mexicanas Kena Carbajal e Giselle Martínez, contando ainda com a participação especial de Andrea Gabilondo, coreógrafa mexicana radicada em Portugal.

O espetáculo tem encenação de Fernando Moreira (Astro Fingido) e movimento cénico de Jorge Dominguez Cerda (Contracuerpo), desenho de luz e espaço cénico de Patricia Gutierrez Arriaga, sendo o desenho de som e a música original de Alberto Lopes.

A estreia em Portugal está marcada para o dia 7 de setembro, pelas 21h00, na Casa da Cultura de Paredes, e terá interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

Após o espetáculo, será apresentada a edição bilingue do texto "Homens Néscios", com os contributos escritos da equipa criativa e colaboradores no processo de investigação para a criação dramatúrgica.

A edição, com o apoio da Direção-Geral das Artes, será distribuída gratuitamente pelas bibliotecas escolares do concelho de Paredes e de Tijuana, e "pretende constituir-se como ferramenta útil para a intervenção precoce junto dos jovens".

Ainda no dia 7 de setembro terá lugar uma conversa pós-espetáculo com o público, com moderação de Cláudia Marisa Oliveira, socióloga e docente da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, do Porto, e com a presença de Ângela Marques, em representação da Astro Fingido, Jorge Dominguez Cerda, da Contracuerpo, e Filipa Cardoso, em representação da Associação A4 - Acolher, Aceitar, Agir, Adapta de Arouca.

"Homens Néscios" é financiado pelo Programa Iberescena, pelo Programa México en Escena-Grupos Artísticos do Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos Culturales e pela Contrato Local de Desenvolvimento Social Paredes Integra, da Câmara Municipal de Paredes.