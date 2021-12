Pedro Abrunhosa vai apresentar-se sozinho ao piano, num “espetáculo simbólico, onde a escrita recente se intercala com tantos e tantos êxitos e onde o público é convidado a participar, interpelando diretamente o artista e a sua arte”, segundo uma nota do município torrejano.

Dia 15 de janeiro, a companhia Passos e Compassos apresentará o espetáculo de dança e música para bebés “Mi~mar”, com o objetivo de criar novos públicos, desde tenra idade, e de estabelecer hábitos culturais para toda a família, e, à noite, Teresinha Landeiro revela o seu fado no espetáculo “Agora”, nome do seu mais recente álbum.

Uma semana depois, a Amarelo Silvestre levará ao Virgínia a peça “Diário de Uma República”, numa “reflexão artística sobre o que vão sendo as pessoas e as paisagens de Portugal entre 2020 e 2030”, acrescenta.

A programação do mês de janeiro terminará com o espetáculo de ‘stand up comedy’ “Processo”, do humorista Diogo Batáguas.

Fevereiro arrancará com a dupla de coreógrafos portugueses Jonas&Lander, que apresentam, dia 05, “Bate Fado”, um “espetáculo híbrido entre a dança e o concerto de música inspirado no fado batido, uma dança baseada num sapateado energético e virtuoso”.

A 12 de fevereiro, atuará Diogo Piçarra, no âmbito do Festival Às Vezes o Amor, estando marcado para dia 18 o concerto-dança para surdos “SYN.Tropia”, de Yola Pinto e Simão Costa.

No dia seguinte, o músico Filho da Mãe (guitarra) e a artista plástica Cláudia Guerreiro (parte visual) apresentam o "concerto ilustrado" “A Azenha”.

O espetáculo agendado para 25 de fevereiro vai acontecer no Teatro Maria Noémia, na Meia Via, onde o quarteto Miss Manouche vai levar “o ritmo swing dos anos 20/30, a paixão fogosa do gypsy jazz e a incontornável figura de Django Reinhardt”.

A peça “Perfeitos Desconhecidos”, de Pedro Penim, “sobre um jantar de amigos de longa data repleto de surpresas, reviravoltas e segredos”, sobe ao palco do Virgínia no dia 26.

A digressão dos Capitão Fausto pelos teatros e auditórios do país passará por Torres Novas a 05 de março, estando agendada para dia 12 a peça “O Estado do Mundo”, de Miguel Fragata e Inês Barahona, que aborda a “relação de causa-efeito entre pequenos gestos e grandes consequências”.

No mesmo dia, o Teatro Maria Noémia receberá Dário Guerreiro, num espetáculo de humor “com laivos de música mal-amanhada”.

A Vórtice Dance Company, de Cláudia Martins e Rafael Carriço, apresentará a 19 de março a sua nova obra “Jouska”, um “diálogo catártico, uma jornada profunda que funciona como uma espécie de jaula psicológica, uma conversa hipotética, que se repete compulsivamente na mente de alguém”, num espetáculo com a participação da comunidade.

A programação do primeiro trimestre de 2022 terminará com a estreia de “Rio Sombrio”, pelo Grupo de Teatro Juvenil do Virgínia, “uma peça em que um grupo de jovens volta a encontrar-se, quatro anos após o trágico acidente que mudou as suas vidas, para tomar uma decisão”.

Ao longo da temporada realizar-se-ão, ainda, sessões dos espetáculos para escolas, oficinas de dança, oficinas artísticas, leituras encenadas, entre outros projetos desenvolvido no âmbito do Lab Criativo do Teatro Virgínia, acrescenta a nota.

Neste período regressarão ao Virgínia as sessões regulares de cinema, numa parceria com o Cineclube de Torres Novas, com a projeção de filmes às terças-feiras, nomeadamente, “Al Berto”, o complexo narrativo “A Flor”, o cine-concerto “Metropolis”, “Sob as estrelas e Paris”, “Marighella”, “Corpus Christi – A redenção” e “Coração Negro”, entre outros.

Os bilhetes estão à venda a partir de hoje, estando disponíveis ‘packs’ de desconto de temporada.