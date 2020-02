Em novembro do ano passado, Pedro Abrunhosa e os Comité Caviar celebraram em quatro noites inéditas nos Coliseus de Lisboa e Porto as canções de "Espiritual", o mais recente álbum de originais do músico, a par de outros momentos da sua discografia num registo diferente do habitual.

"Poético, despojado, sustentado na fragilidade das canções sem lhes perder nem a força nem o mistério", descreveu o músico. E é "de uma das noites no Porto o registo em vídeo da versão especial que fez para 'É Preciso Ter Calma', um dos seus clássicos maiores, que agora partilha", avança a Sons Em Trânsito.

Veja aqui o vídeo.

Próximos concertos:

7 fevereiro > Teatro Municipal de Vila Real, Vila Real (ESGOTADO)

8 fevereiro > Cine-Teatro Paraíso, Tomar (ESGOTADO)

21 março > Auditório Municipal de Olhão (ESGOTADO)

2 maio > Ovibeja, Beja

23 maio > Feira de Leiria, Leiria