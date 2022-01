No dia 22, o instrumentista da guitarra portuguesa vai percorrer repertório que vai do século XVI à atualidade, num concerto intitulado “A Nova Cítara Portuguesa”, com a participação de Duncan Fox no contrabaixo.

Pedro Caldeira Cabral vai apresentar composições originais e transcrições de peças do passado concebias para instrumentos de corda dedilhada, como a cítara, o alaúde, a viola de mão ou os de tecla, como o cravo e o pianoforte.

Já Rui Reininho, vocalista dos GNR, dá um concerto a solo no dia 29 para apresentar o seu mais recente trabalho, “20.000 Éguas Submarinas”.

Na música, a programação para os próximos três meses conta ainda com concertos do Ricardo Toscano Quarteto (15/01), do pianista António Rosado (23/1) e da Orquestra do Atlântico e da Vortice Dance Company, que vão recriar a peça de Stravinsky “A Sagração da Primavera”, num espetáculo que junta a música à dança, à videografia e ao ‘videomapping’ (5/2).

Até março, pelo Teatro-cine vão ainda passar NBC (12/2), o trio TGB (19/2), Mário Franco Trio (5/3), Kairós Quartet (12/3) e o guitarrista André Fernandes (26/3).

Quanto à programação de teatro, destaque para “Burgher King Lear”, uma nova leitura de “King Lear”, de Shakespeare, pela companhia João Garcia Miguel, encenador e diretor do Teatro-cine de Torres Vedras, com a interpretação da atriz São José Correia (18 e 19/3).

No dia 28 deste mês, é levado ao palco a peça “Coveiros”, uma encenação de Marcos Barbosa e dramaturgia de Jacinto Lucas Pires, em que são apresentadas “diferentes perspetivas, experiências e linguagens”, tendo a morte como “niveladora” (28/1).

Seguem-se “A Paz Perpétua” pelo Teatro Estúdio Fontenova (11/02), “Pela Água” pela companhia A Turma (4/3) e “Cada um com o seu olhar”, um espetáculo com dramaturgia, encenação e direção artística de Ana Cláudio e interpretado por um grupo de teatro criado para pessoas cegas, com baixa visão ou com problemas associados, em que está envolvido o Gabinete de Apoio à Deficiência Visual da Câmara Municipal de Torres Vedras (25/3).

A programação de dança do Teatro-cine arranca no próximo dia 21, com o espetáculo “Inverno”, pela Companhia de Dança de Almada.

Seguem-se “Concerto n.º 1 para Laura”, de Sílvia Real (18/2), e “Ecléctrica”, da Performact (9/3).

A programação trimestral integra ainda o espetáculo multidisciplinar “Missed-en-abîme”, de Rogério Nuno Costa, que aborda o isolacionismo a que se votou o pintor e escultor francês Marcel Duchamp.